Російський олігарх проговорився про страшний діагноз путіна: що відомо

Кремль про хворобу путіна говорити відмовляється

Російський президент та кривавий диктатор володимир путін, у якого нещодавно були проблеми з кінцівками, може бути важко хворий на рак крові.

Як передає Mirror, про це свідчить таємний запис розмови російського олігарха, ім'я якого не називають з міркувань безпеки.

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Зазначається, що олігарх з близького оточення російського президента розповів про його хворобу під час розмови з західним венчурним капіталістом.

Варто зазначити, що останнім часом стало все більше заяв про хворобу путіна, які підсилюються публічними появами диктатора у нездоровому вигляді. При цьому у Кремлі запевняють, що з президентом РФ все добре, а заяви про його недугу називають "вигадками та цілковитою неправдою".

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, посилаючись на особисті джерела, повідомляв, що у путіна дійсно може бути онкологічне захворювання. За його словами, такий діагноз підтверджують навіть олігархи, з якими путін був дуже близьким у 2014 році під час анексії Криму.

Також ходили чутки, що кривавого диктатора можуть готувати до серйозної операції, а поки він буде відсутнім — росією правитимуть двійники.

Раніше у коментарі "Телеграфу" лікар-невропатолог Тетяна Майкова розповіла, що путін міг перехворіти на хворобу мозку, а тепер це виливається помітною асинхронною ходою.