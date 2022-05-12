путіна оперують з дня на день? Політолог розповів про підготовку двійників

Час хірургічного втручання вже визначено

На кривавого диктатора російської федерації, хворобливий вигляд якого все частіше піддається обговоренню, чекає хірургічна операція, тож на час відсутності лідера країни його знову імітуватимуть дублери, які пройшли багаторівневу перевірку.

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Про це політолог Валерій Соловей написав у своєму Телеграм-каналі.

"Підготовлено свіжі "консерви" з короткими виступами президента, відео участі путіна у нарадах, реакція на заплановані події, схвалення ротацій, підписи указів, схвалення та засудження різних процесів та діячів", — йдеться в тексті публікації.

За словами Солов'я, таких "заготовок" повинно вистачити щонайменше на десять днів.

Він відзначає, що, попри втішні прогнози лікарів щодо стану російського президента, з'являтися на публіці упродовж кількох днів він все ж не зможу, тож організатори інформаційних заходів, на яких лідер повинен брати участь, вирішили перестрахуватися. За потреби пересування путіна імітуватиме один із двох його дублерів. Також триває підготовка до можливості "проходу" дублера перед публікою.

"Все, в принципі, готове. Вже визначено час, операція проходитиме вночі і почнеться в проміжку з 1:00 до 2:00, з датою ще визначаються, але весь медичний персонал чергуватиме вже з сьогоднішньої ночі. Дата варіюється в цілях безпеки, але слід розуміти, що лікарі наполягають на якнайшвидшому проведенні. Серед медиків виключно російські фахівці, усі пройшли багаторівневу перевірку", — написав Соловей.

Наостанок політолог додав, що під час відсутності кривавого диктатора росії, ймовірніше за все, його замінюватиме секретар ради безпеки рф микола патрушев. Це рішення, запевняє політолог, було обумовлено заздалегідь, тож абсолютно всі ключові постаті в оточенні путіна в курсі подальшого розвитку подій.

Нагадаємо, що раніше лікар-невропатолог вищої категорії, кандидат медичних наук, керівник мережі медичних центрів "Головний біль" Тетяна Майкова ексклюзивно для "Телеграфу" розповіла, чим може хворіти російський президент володимир путін та наскільки це небезпечно.