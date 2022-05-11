На параді путін був жалюгідний: Піонтковський пояснив цікаву деталь

У мережі політик та його плед швидко став причиною для глузування

Російський диктатор володимир путін, який неодноразово збрехав про Україну у своїй промові на 9 травня, мав вельми хворобливий вигляд під час традиційного військового параду на Червоній площі. На думку політолога Андрія Піонтковського, прямим доказом його зовнішньої та внутрішньої жалюгідності є плед, яким політику прикрили коліна на час спостереження за ходою.

Детальніше публіцист про це розповів в інтерв’ю з Наталією Влащенком для "України 24".

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На думку Піонтковського, путін під час параду справді виглядав як найкращий опис слова "нічого". На відсутність колишнього запалу та войовничості, стверджує політолог, звернули увагу навіть затяті "ватники".

Проте загальний зовнішній вигляд путіна спеціаліст вважає відвертим провалом кремлівських піарників.

"На параді, на військовому кріслі напівлежав якийсь сморчок, укритий пледиком. Цей пледик, яким він зігрівав свої придатки, — це символ. І сьогоднішньої росії, і її вождя. Це зовнішня складова", — каже Андрій Піонтковський.

Також він додає, що загального антуражу додала ще й мова путіна, яка, по суті, складалася з виправдань — "нас змусили", "ми були вимушені".

"Він постав у абсолютно жалюгідному стані і не може приховувати свого внутрішнього відчуття, — стверджує Піонтковський. — Не треба бути професійним психологом, щоб дивлячись на людину, зрозуміти… Ну ясно, що він зрозумів, що припустився жахливої помилки".

На думку політолога, путін на параді показав, що більше не є гідним звань військового лідера чи вождя нації. Насправді ж він не хто інший, як "жалюгідний старий чоловік з пледиком".

Слід додати, що на плед ще під час параду дійсно багато хто звернув увагу в мережі. Ця деталь та багато інших швидко перетворилися на приводи для жартів та мемів.

Слід зазначити, що британські аналітики тим часом навпаки впевнені, що путін ще більше зміцнив свою владу і показав це 9 травня.