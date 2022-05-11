Рус

На параді путін був жалюгідний: Піонтковський пояснив цікаву деталь

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
213
путін не надто виділяється з натовпу людей дійсно похилого віку Новина оновлена 11 травня 2022, 10:17
путін не надто виділяється з натовпу людей дійсно похилого віку

У мережі політик та його плед швидко став причиною для глузування

Російський диктатор володимир путін, який неодноразово збрехав про Україну у своїй промові на 9 травня, мав вельми хворобливий вигляд під час традиційного військового параду на Червоній площі. На думку політолога Андрія Піонтковського, прямим доказом його зовнішньої та внутрішньої жалюгідності є плед, яким політику прикрили коліна на час спостереження за ходою.

Детальніше публіцист про це розповів в інтерв’ю з Наталією Влащенком для "України 24".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

На думку Піонтковського, путін під час параду справді виглядав як найкращий опис слова "нічого". На відсутність колишнього запалу та войовничості, стверджує політолог, звернули увагу навіть затяті "ватники".

Проте загальний зовнішній вигляд путіна спеціаліст вважає відвертим провалом кремлівських піарників.

"На параді, на військовому кріслі напівлежав якийсь сморчок, укритий пледиком. Цей пледик, яким він зігрівав свої придатки, — це символ. І сьогоднішньої росії, і її вождя. Це зовнішня складова", — каже Андрій Піонтковський.

Також він додає, що загального антуражу додала ще й мова путіна, яка, по суті, складалася з виправдань — "нас змусили", "ми були вимушені".

"Він постав у абсолютно жалюгідному стані і не може приховувати свого внутрішнього відчуття, — стверджує Піонтковський. — Не треба бути професійним психологом, щоб дивлячись на людину, зрозуміти… Ну ясно, що він зрозумів, що припустився жахливої помилки".

На думку політолога, путін на параді показав, що більше не є гідним звань військового лідера чи вождя нації. Насправді ж він не хто інший, як "жалюгідний старий чоловік з пледиком".

Слід додати, що на плед ще під час параду дійсно багато хто звернув увагу в мережі. Ця деталь та багато інших швидко перетворилися на приводи для жартів та мемів.

Слід зазначити, що британські аналітики тим часом навпаки впевнені, що путін ще більше зміцнив свою владу і показав це 9 травня.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Війна #Володимир Путін #День Перемоги #9 травня #Андрій Піонтковський
путін видав нову порцію абсурду
В регіонах
путін у "привітанні ДНР" знову дав волю фантазії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
путін видав нову порцію абсурду
путін у "привітанні ДНР" знову дав волю фантазії
Дата публікації
Категорія
Kalush Orchestra виступали під номером 6
"Єдині, хто підняв зал": реакція мережі на феєричний виступ Kalush Orchestra
Дата публікації
Категорія
Зміїний у морі
Самі допомагають ЗСУ на Зміїному: британська розвідка тонко потролила росіян
Дата публікації
Категорія
"Калина" певен, що важелі управління путіним мають інші політики
Захисники "Азовсталі" пояснили, що потрібно для їхнього порятунку з Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Російське вторгнення захлинається на Харківському напрямку
Війна – день 77: ЗСУ наступають на Харківщині та тримають оборону на інших рубежах