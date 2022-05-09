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"Не так, як раніше": британський аналітик після параду путіна зробив тривожний висновок

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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кривавий диктатор путін Новина оновлена 09 травня 2022, 13:25
кривавий диктатор путін

Тисячі росіян зібралися у москві, аби вшанувати пам'ять полеглих під час Другої світової

У понеділок, 9 травня, президент росії володимир путін виступив на червоній площі у москві під час параду, присвяченому 77-річчю з Дня перемоги. Під час своєї промови російський лідер був "дуже стриманим і точним", схоже, останнім часом він лише зміцнив свою владу, зазначив британський аналітик Ніколас Драммонд, порівнявши нинішній виступ лідера рф в москві з його виступом у 2021 році.

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Про це фахівець розповів під час свого інтерв'ю виданню "CNN".

За словами колишнього офіцера британської армії, під час вшанування загибелі тисяч військових у Другій світовій війни кривавий російський лідер путін говорив про свої причини вторгнення в Україну "дуже стримано та рішуче".

"Дуже стримано. Але була дисципліна і точність, яких не було минулого разу. Вигляд сталевої рішучості на багатьох обличчях. Припускаю, що путін зміцнив свою владу, і не був ослаблений недавніми подіями", — поділився своїми спостереженнями експерт.

Раніше "телеграф" повідомляв, як кривавий диктатор росії володимир путін під час параду на честь святкування Дня перемоги відзначився ще одним вкрай дивним рухом: під час покладання квітів до стели із написом "Київ" російський лідер нібито "облизнувся".

Теги:
#Парад #Володимир Путін #Звернення #День Перемоги #9 травня
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