Время хирургического вмешательства уже определено

Кровавого диктатора российской федерации, болезненный вид которого все чаще поддается обсуждению, ожидает хирургическая операция, поэтому во время отсутствия лидера страны его снова будут имитировать дублеры, прошедшие многоуровневую проверку.

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Об этом политолог Валерий Соловей написал в своем Телеграмм-канале.

"Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и осуждение различных процессов и деятелей", — говорится в тексте публикации.

По словам Соловья, таких "заготовок" должно хватить минимум на десять дней.

Он отмечает, что, несмотря на утешительные прогнозы врачей о состоянии российского президента, появляться на публике в течение нескольких дней он все же не сможет, поэтому организаторы информационных мероприятий, в которых лидер должен участвовать, решили перестраховаться. При необходимости передвижения путина будет имитировать один из двух дублеров. Также идет подготовка к возможности "прохода" дублера перед публикой.

"Все, в принципе, готово. Уже определено время, операция будет проходить ночью и начнется в промежутке с 1:00 до 2:00, с датой еще определяются, но весь медицинский персонал будет дежурить уже с сегодняшней ночи. Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку", — написал Соловей.

Напоследок политолог добавил, что в отсутствие кровавого диктатора россии, вероятнее всего, его будет заменять секретарь совета безопасности россии Николай Патрушев. Это решение, уверяет политолог, было обусловлено заранее, так что абсолютно все ключевые фигуры в окружении путина в курсе дальнейшего развития событий.

Напомним, что ранее врач-невропатолог высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель сети медицинских центров "Главная боль" Татьяна Майкова эксклюзивно для "Телеграфа" рассказала, чем может болеть российский президент владимир путин и насколько это опасно.