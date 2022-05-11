На параде путин был жалок: Пионтковский объяснил интересную деталь

В сети политик и его плед быстро стал причиной для насмешек

Российский диктатор владимир путин, не один раз солгавший про Украину в своей речи на 9 мая, имел весьма болезненный вид во время традиционного военного парада на Красной площади. По мнению политолога Андрея Пионтковского, прямым доказательством его внешней и внутренней жалкости является плед, которым политику прикрыли колени на время наблюдения за шествием.

Более подробно публицист об этом рассказал в интервью с Натальей Влащенко для "Украины 24".

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По мнению Пионтковского, путин во время парада действительно выглядел как лучшее описание слова "ничего". На отсутствие былого задора и воинственности, утверждает политолог, обратили внимание даже заядлые "ватники".

Однако общий внешний вид путина специалист считает откровенным провалом кремлевских пиарщиков.

"На параде, на военном креслице полулежал какой-то сморчок, укрытый пледиком. Этот пледик, которым он согревал свои придатки, — это символ. И сегодняшней россии, и ее вождя. Это внешняя составляющая", — говорит Андрей Пионтковский.

Также он добавляет, что общего антуража добавила еще и речь путина, которая, по сути, состояла из оправданий — "нас заставили", "мы были вынуждены".

"Он предстал в совершенно жалком состоянии и не может скрывать своего внутреннего ощущения, — утверждает Пионтковский. — Не нужно быть профессиональным психологом, чтобы глядя на человека, понять… Ну ясно, что он понял, что совершил чудовищную ошибку".

По мнению политолога, путин на параде показал, что больше не является достойным званий военного лидера или вождя нации. На деле же он не кто иной, как "жалкий оправдывающийся старикашка с пледиком".

Следует добавить, что на плед еще во время парада действительно многие обратили внимание в сети. Эта деталь и многие другие быстро превратились в поводы для шуток и мемов.

Следует отметить, что британские аналитики тем временем, наоборот, уверены, что путин еще больше укрепил свою власть и показал это 9 мая.