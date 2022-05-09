Тысячи россиян собрались в москве, чтобы почтить память павших во время Второй мировой

В понедельник, 9 мая, президент россии владимир путин выступил на красной площади в москве во время парада, посвященного 77-летию со Дня победы. Во время своей речи российский лидер был "очень сдержан и точен", похоже, в последнее время он лишь укрепил свою власть, отметил британский аналитик Николас Драммонд, сравнив нынешнее выступление лидера рф в москве с его выступлением в 2021 году.

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Об этом специалист рассказал во время своего интервью "CNN".

По словам бывшего офицера британской армии, во время почтения гибели тысяч военных во Второй мировой войне кровавый российский лидер путин говорил о своих причинах вторжения в Украину "очень сдержанно и решительно".

"Очень сдержанно. Но была дисциплина и точность, которых не было в прошлый раз. Вид стальной решимости на многих лицах. Допускаю, что путин укрепил свою власть, и не был ослаблен недавними событиями", — поделился своими наблюдениями эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, как кровавый диктатор россии владимир путин во время парада в честь празднования Дня победы отметился еще одним крайне странным движением: во время возложения цветов к стелле с надписью "Киев" российский лидер будто бы "облизнулся".