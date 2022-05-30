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"На вашій совісті": лавров забавно "пояснив" чутки про тяжкі хвороби путіна

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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президент рф вже довгий час веде себе дивно Новина оновлена 30 травня 2022, 07:28
президент рф вже довгий час веде себе дивно

Кажуть, що у 69-річного путіна може бути цілий "букет" серйозних хвороб

Чутки про хвороби і можливу швидку смерть кривавого диктатора володимира путіна, яких дуже багато з’явилося останнім часом, — на совісті тих, хто їх розпускає.

Про це міністр закордонних справ росії сергій лавров висловився в рамках інтерв’ю для французького телеканалу "TF1".

За словами лаврова, путін нібито щодня робить публічні виступи, і кожен бажаючий може переконатися, в якому він стані.

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"Не думаю, що адекватні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання. Я залишаю це на совісті тих, хто подібні чутки розпускає", — заявив російський міністр.

Варто зауважити, що дивацтва в поведінці путіна можна спостерігати вже не перший рік, але в останні місяці вони загострилися, — у нього то зовсім не рухалися кінцівки, то навпаки вони сильно помітно смикалися, ніби мимоволі, а ще президент рф дивно втискався в крісла і чіплявся за столи, що породило чутки про онкологію, хворобу Паркінсона, проблеми зі спиною.

Цікаво також, що останнім часом путін все рідше з’являється на публіці, на відео з його участю можна спостерігати багато монтажу, а люди в оточенні трапляються одні й ті ж, через що вважається, що він ізолювався від усіх і мало не живе у бункері у російській глибинці.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні навіть з’явилося припущення, що насправді путін вже помер.

Теги:
#Володимир Путін #Сергій Лавров