Война — день 93: ситуация на Донбассе ухудшается, а оккупанты продолжают давить возле Северодонецка

Оперативно о главном за 28 мая

В Украине начался 93-ий день с начала полномасштабного военного вторжения россии. Оккупанты усилили наступление на Донбассе и сжимают "котел" возле Северодонецка из-за чего глава Луганской ОВА Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город. На фоне этого в россии вновь возобновились разговоры о повторном наступлении на Киев. Вместе с тем в НАТО считают, что у украинских защитников уже к осени появится достаточно средств и возможностей, чтобы полностью выбить оккупантов с востока Украины, однако до этого момента там не исключают дальнейшего продвижения россиян на Донбассе.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" информирует о главных новостях, которые произошли в Украине и мире 28 мая, однако более оперативно получать информацию читатели могут в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Напомним, главные события за 25 мая доступны в материале: "Война — день 91: россияне сильно давят на Донбассе, не считаясь с потерями".

А с новостями за 26 мая можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 92: ситуация на Донбассе ухудшается, Украина готовится к тяжелому месяцу".

Информацию о том, как прошло 27 мая читайте в публикации: "Война — день 92: российские войска усиливают давление на Донбассе, не считаясь с потерями".