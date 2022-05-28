Захват Лимана: разведчики объяснили, какие преимущества получат оккупанты в битве за Донбасс

Если россиянам удастся установить полный контроль над городом, они получат стратегическое преимущество в следующей фазе битвы за Донбасс

российская оккупационная армия планирует уже в ближайшее время сделать приоритетом форсирование реки Северский Донец в районе Лимана (Донецкая область). Основные усилия оккупанті будут сохранять в окружении Северодонецка.

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Поселок Лиман в Донецкой области

Об этом в субботу, 28 мая, сообщило Минобороны Британии в своем разведывательном обзоре.

Британским разведчикам удалось установить, что захват оккупационной армией россии подавляющей части города Лиман, расположенного в северной части Донбасса, является очередной операцией врага по подготовке к следующему этапу наступления на Донбасс.

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Также отмечается, что Лиман имеет стратегическое значение из-за большого железнодорожного узла и свободного доступа к важным как железнодорожным, так и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

Уже в ближайшие дни несколько подразделений противника, вероятнее всего, планируют сделать приоритетным форсирование реки.

Сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены примерно в 40 километрах вокруг Северодонецкого котла, однако именно плацдарм близ города Лимана даст им преимущество в возможном дальнейшем наступлении на Донбасс. По сообщению разведки, россияне попытаются протиснуться вглубь Донбасса. То есть в такие ключевые украинские города как Славянск и Краматорск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно данным британских разведчиков, армия рф частично сумела продвинуться в Донецкой области и укрепиться в одном из важных городов на Донбассе.

Также следует напомнить, что по прогнозу бывшего генерала НАТО украинским защитникам, вероятно, придется отступить с позиций, которые они занимают на Донбассе, чтобы спасти свои жизни, однако уже в начале осени ВСУ смогут выбить врага из важных для Украины направлений.