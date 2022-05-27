ВСУ могут отступить из Северодонецка: Гайдай назвал условие

ВСУ закрепились в городе, однако есть угроза окружения

Украинское командование может рассмотреть вопрос об отходе войск из Северодонецка, куда попытались прорваться российские диверсанты, чтобы избежать окружения.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По словам Гайдая, украинские защитники надежно держат оборону города, однако при угрозе окружения бойцам могут отдать приказ отойти на более выгодные позиции. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что город не окружен, хотя российские пропагандисты кричат об обратном, а бои идут в окрестностях города, в частности оккупанты заняли гостиницу "Мир" и автовокзал.

"Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как думают аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, будет дана команда отойти нашим войскам", – сказал Гайдай.

Гайдай добавил, что из города все еще идет эвакуация мирных граждан, однако все это делается "тихо", ведь россияне стреляют по автобусам с мирными жителями, когда узнают о перемещении эвакуационного транспорта.

Направление атак россиян вблизи Северодонецка

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят закрепиться в одном из городов Донбасса.

Напомним, военный эксперт Денис Попович считает, что потеря Луганщины на данном этапе войны не изменит ничего в стратегическом плане.