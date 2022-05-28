На фоне показаний Медведчука Порошенко пытался выехать из страны, но его не выпустили: подробности (фото)

Порошенко не выпустили из Украины

В пятницу вечером появилась информация о том, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, имя которого недавно было на слуху в связи с показаниями арестованного нардепа Виктора Медведчука, находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни и пытался выехать из Украины в Польшу на заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

Первоисточником данной информации стал телеграм-канал "Держмитслужба (Customs of Ukraine) Україна понад усе", который впрочем не является официальным каналом Таможенной службы Украины.

Позже соратница Порошенко, нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко подтвердила информацию о том, что политик пытался выехать за границу, однако силовики его не выпустили.

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