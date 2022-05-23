Медведчук против Порошенко: почему кум путина дал показания и обменяют ли его на "Азовцев"

Учитывая нежелание кремля забирать своего лоббиста в Украине, роль скандального нардепа Медведчука в этой истории, скорее всего, еще не закончена

Кум владимира путина Виктор Медведчук сегодня дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко. В видео, опубликованном СБУ, идет речь о схемах по закупке угля с временно оккупированных территорий и покупке нефтепровода "Самара-Западное направление". В окружении Порошенко говорят, что это неправда, а в Офисе президента неоднозначно комментируют дело и участие в ней Медведчука.

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На опубликованном видео ранее задержанный Медведчук рассказывает о том, что бывший президент Украины обратился к нему за помощью в покупке нефтепровода "Самара-Западное направление" компанией "Транснефть". Порошенко заплатил за трубу 23 млн долларов. Кроме того, Медведчук также обвинил Порошенко в участии в схемах по закупке угля у так называемых ЛДНР. Причем платили за него наличными, а возил ее, по словам кума путина, тогдашний заместитель председателя СБУ Василий Грицак.

Адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что слова Медведчука не соответствуют действительности и обвинил СБУ в давлении на суд, ведь на этот день назначен суд об аресте имущества пятого президента. Соратники Порошенко уже начали разгонять в сети, что это клевета и политическая расправа и предлагать СБУ взять показания у самого путина.

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А вот в Министерстве внутренних дел говорят, что Медведчук решил таким образом внести ясность в историю, "как Порошенко зарабатывал на войне", из-за своего возможного обмена на защитников Украины с "Азовстали". О том, что сейчас ведутся активные переговоры о такой возможности, написал советник главы ведомства Виктор Андрусов.

Пикантности ситуации добавляет то, что в кремле как раз отметают такую возможность. "Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к россии и не является военным. Что касается людей, сдавшихся в плен на "Азовстали", то там речь идет о военных и о членах националистических формирований", — объяснял российским медиа пресс-секретарь путина дмитрий песков. До этого сам Медведчук и его жена Оксана Марченко просили осуществить обмен.

В Офисе президента не под запись говорят, что возможность обмена Медведчука сохраняется, однако она относительно небольшая, учитывая, что сам кремль от него открещивается. В обмен на защитников Мариуполя там тоже не верят.

Заочные баталии между двумя политическими лагерями продолжаются уже не первый месяц, несмотря на войну. В частности, сторонники и соратники пятого президента, публично заявившее о поддержке Зеленского, постоянно обвиняют действующего главу государства в "зраде". Обвиняют власть Зеленского и в отключении своих телеканалов от эфиров.

Как ранее сообщали собеседники "Телеграфа" во власти, предыдущее противостояние произошло из-за того, что Порошенко хотел включить своих людей в переговорную группу по гарантиям безопасности. Речь шла о народном депутате Виктории Сюмар и бывшем заместителе главы администрации президента Константине Елисееве. Но в ОП отказали. После чего у Порошенко начали более активно критиковать власть. А власти ответили историей с телеканалами.

Судя по разворачивающимся событиям, это не последняя часть политического противостояния. И, учитывая нежелание кремля забирать своего лоббиста в Украине и кума президента, его роль в этой истории еще не закончена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские власти надеются обменять беглого политика Виктора Медведчука, которого львовский суд отправил под арест без возможности внесения залога, на пленных российских военных.