У путина закрыли вопрос с обменом Медведчука на пленных
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Российская сторона пока оставила этот вопрос без рассмотрения
В Кремле заявили, что беглый политик Виктор Медведчук, ранее задержанный СБУ во время спецоперации, не будет участвовать в обмене с российской стороной. Таким образом кровавый диктатор владимир путин отказался "менять" своего кума на военнопленных украинцев.
Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф".
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По словам спикера Кремля, пресс-секретаря путина дмитрия пескова, россия не проводит переговоры насчет возможного участия Виктора Медведчука на имеющихся украинских пленных.
"Нет, об этом речи не ведется", — коротко и ясно отреагировал по теме российский политик.
Напомним, что Медведчук, ранее возглавляющий партию "ОПЗЖ", был задержан неподалеку украинской границы, которую надеялся незаметно (и незаконно) пересечь. При этом нардеп был одет в форму ВСУ.
Вскоре после этого президент Зеленский выступил с предложением использовать беглого политика при обмене пленными с российской стороной. Интересно, что в Москве тут же попытались "откреститься" от любого близкого сотрудничества с Медведчуком, хотя отдельные политики и весьма агрессивно отреагировали на его арест.
Провести обмен на военнопленных предлагал и сам Медведчук, записавший видеообращение к российской власти. Однако, как видим, даже попытки Украины работать в этом направлении — к примеру, "выменять" политика на защитников и мирных жителей Мариуполя, не увенчались успехом.
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