Города уже нет: у Зеленского объяснили, будет ли обмен Медведчука сдачей Мариуполя

Россияне хотят уничтожить Мариуполь, потому что город символизирует несокрушимость Украины

Обмен сбежавшего из-под домашнего ареста политика Виктора Медведчука на мирных жителей и военнослужащих Мариуполя вполне адекватный вариант развития события. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, это не будет сдачей города, это — спасение тех, кто до сих пор остался в живых.

Подробнее чиновник рассказал в интервью "НВ", передает "Телеграф".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Подоляк утверждает, что на сегодня от инфраструктуры Мариуполя осталось всего лишь 5-10%, пригодной хоть для какой-то жизни. Однако этот город остается украинским, как и любой другой населенный пункт, находящийся во временной оккупации, и никто сдавать их россии не собирается.

"Херсон, Геническ, Новая Каховка — это все наши города, 90% людей там наших. […] Мы ведь не считаем, что мы эти города им подарили, отдали? Мы их заберем обратно. Так же и с Мариуполем", — утверждает Михаил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, сейчас главное, чтобы остались в живых люди, которые сейчас находятся в ужасных условиях уже не первый месяц. И если для этого их нужно эвакуировать, то такую операцию следует провести. Подоляк подчеркивает, что это не означает "отдать Мариуполь под контроль рф".

Также Подоляк подчеркнул, что нынешняя злость российской армии на Мариуполь связана с нацистским мировоззрением путинской власти. За время войны Мариуполь стал символизировать несокрушимость украинского государства.

"Для них символ несгибаемости нужно уничтожить под корень — стереть с лица Земли Мариуполь", — объяснил все бомбардировки и обстрелы города Подоляк.

Согласно свежим картам боевых действий ситуация в Мариуполе действительно является критической — украинских военнослужащих пытаются всячески зажать в угол, чтобы сломать последнее сопротивление города.

Накануне россияне даже сбросили мощнейшую боеголовку на одну из доселе уцелевших больниц Мариуполя — в здании находилось много гражданских, а также раненых военнослужащих. При этом украинские защитники продолжают вести точечные бои, уничтожая российскую технику.