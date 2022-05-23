Медведчук проти Порошенка: чому кум путіна дав свідчення та чи обміняють його на "Азовців"

Враховуючи небажання кремля забирати свого лобіста в Україні, роль скандального нардепа Медведчука в цій історії, вочевидь, ще не закінчена

Кум володимира путіна Віктор Медведчук сьогодні дав свідчення проти колишнього президента України Петра Порошенка. У відео, яке опублікувала СБУ, йде мова про схеми щодо закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій та покупки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". В оточенні Порошенка кажуть, що це неправда, а в Офісі президента неоднозначно коментують справу та участь в ній Медведчука.

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На опублікованому відео раніше затриманий Медведчук розповідає про те, що колишній президент України звернувся до нього за допомогою у купівлі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" компанією "Транснефть". Порошенко сплатив за трубу 23 млн доларів. Крім того, Медведчук також звинуватив Порошенка в участі у схемах по закупівлі вугілля у так званих "ЛДНР". Причому платили за нього готівкою, а возив її, за словами кума путіна, тодішній заступник голови СБУ Василь Грицак.

Адвокат Порошенка Ігор Головань зазначив, що слова Медведчука не відповідають дійсності та звинуватив СБУ у тиску на суд, адже на цей де день призначений суд щодо арешту майна п’ятого президента. Соратники Порошенка вже почали розганяти в мережі, що це наклеп і політична розправа і пропонувати СБУ взяти свідчення у самого путіна.

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А от у Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що Медведчук вирішив таким чином внести ясність в історію, "як Порошенко заробляв на війні", через свій можливий обмін на захисників України з "Азовсталі". Про те, що зараз ведуться активні перемовини про таку можливість, написав радник голови відомства Віктор Андрусів.

Пікантності ситуації додає те, що у кремлі якраз відмітають таку можливість. "Медведчук є громадянином України. Він не має відношення до росіі та не є військовим. Що стосується людей, які здались в полон на "Азовсталі", то там мова йде про військових і про членів націоналістичних формувань", — пояснював російським медіа прес-секретар путіна дмитро пєсков. До того сам Медведчук та його дружина Оксана Марченко просили здійснити обмін.

В Офісі президента натомість не під запис кажуть, що можливість обміну Медведчука зберігається, проте вона відносно невелика, враховуючи, що сам кремль від нього відхрещується. В обмін на захисників Маріуполя там теж не вірять.

Заочні баталії між двома політичними таборами продовжуються вже не перший місяць, не дивлячись на війну. Зокрема, прихильники та соратники п’ятого президента, який публічно заявив про підтримку Зеленського, постійно звинувачують діючого главу держави у "зраді". Звинувачують владу Зеленського й у відключенні своїх телеканалів від ефірів.

Як раніше повідомляли співрозмовники "Телеграфа" у владі, попереднє протистояння відбулось через те, що Порошенко хотів включити своїх людей до переговорної групи по безпековим гарантіям. Мова йшла про народну депутатку Вікторію Сюмар та колишнього заступника голови адміністрації президента Костянтина Єлісєєва. Але в ОП відмовили. Після чого у Порошенка почали активніше критикувати владу. А влада натомість відповіла історією з телеканалами.

Судячи з подій, що розгортаються, це не остання частина політичного протистояння. І, враховуючи небажання кремля забирати свого лобіста в Україні та кума свого президента, його роль в цій історії ще не закінчена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська влада сподівається обміняти політика-втікача Віктора Медведчука, якого львівський суд відправив під арешт без можливості внесення застави, на полонених російських військових.