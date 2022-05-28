На фоні свідчень Медведчука Порошенко намагався виїхати з країни, але його не випустили: подробиці (фото)

Порошенка не випустили з України

У п’ятницю ввечері з’явилася інформація про те, що п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, ім’я якого нещодавно було на слуху у зв’язку зі свідченнями заарештованого нардепа Віктора Медведчука, знаходиться у пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці та намагався виїхати з України до Польщі на засідання Парламентської асамблеї НАТО.

Першоджерелом цієї інформації став телеграм-канал "Держмітслужба (Customs of Ukraine) Україна понад усе", який, втім, не є офіційним каналом Митної служби України.

Через якийсь час телеграм-канал "ТРУХА Україна" опублікував надіслану пыдписником фотографію Порошенка, ймовірно, у пункті пропуску.

Згодом соратниця Порошенка, нардеп від "Євросолідарності" Ірина Геращенко підтвердила інформацію про те, що політик намагався виїхати за кордон, проте силовики його не випустили.

"Вже завтра в Вільнюсі розпочнеться ПА НАТО, яка збере парламентарів всіх країн Альянсу і їх союзників.

В офіційній делегації ВР є П‘ятий Президент України Петро Порошенко.

Відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР Русланом Стефанчуком", — написала Геращенко та опублікувала скріншот відповідного розпорядження.

У цьому контексті депутат підтвердила, що у п’ятницю, 27 травня, увечері Порошенка не пропустили через кордон.

"Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про "підроблене чи скасоване розпорядження", хоч всіх інших депутатів, чи то слуги, що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем", — обурилася Геращенко.

Вона також повідомила, що керівництво парламентської фракції "Євросолідарність" весь вечір намагалося зв’язатися з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, щоб прояснити ситуацію, "проте він не вийшов на контакт".

Зазначимо, що про участь 29-30 травня Порошенка у складі парламентської делегації України у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі у "Євросолідарності" повідомили 27 травня вранці.

"Очікується, що, крім участі в роботі Асамблеї, лідер "Європейської солідарності" проведе низку зустрічей із керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту", — йшлося у повідомленні.

Також у партії анонсували участь Порошенка 31 травня – 1 червня у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП) у Роттердамі (Нідерланди), куди він був запрошений президентом ЄНП ще 5 травня.

Коментарів з боку влади з цього приводу наразі немає.

Як повідомлялося, у відео зі свідченнями Медведчука, опублікованому СБУ, йдеться про схеми із закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій та купівлі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок ".

В оточенні Порошенка кажуть, що це неправда, а в Офісі президента неоднозначно коментують справу та участь у ньому Медведчука.