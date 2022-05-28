Байден сделал еще одну услугу Украине - речь не об оружии

Глава Белого дома помогает Украине

В субботу, 28 мая, на 93-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

По информации источника, из-за военной агрессии россии украинская сталелитейная промышленность была подорвана, а потому США предоставит нашей стране спасательный круг в виде беспошлинного импорта, который продлится в течение одного года.

"В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительного нарушения способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на 1 год", — заявил Байдена.

Добавим, что речь идет об отмене 25-процентной пошлины на украинскую сталь, которую в 2018 году ввел предыдущий президент США Дональд Трамп.

Напомним, США после начала полномасштабной войны в Украине стали одним из главных партнеров Киева. Американцы готовы поставить нашей стране ракетные системы большой дальности. Также Байден поддержал выделение Украине дополнительной помощи для противостояния стране-агрессору в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, США выделили Украине артиллерию и радары к ним.