"Поражение путина в интересах каждого человека на Земле": историк Харари рассказал, как нападение рф на Украину влияет на весь мир

Историк объяснил, почему война россии против Украины должна закончиться поражением путина

В четверг, 19 мая, в Украинской академии лидерства произошла встреча ее студентов и работников с израильским историком и автором книги "Человек разумный. История человечества от прошлого до будущего" Ювалем Ноем Харари. Во время встречи он зачитал лекцию, в которой рассказал о том, что будет с Украиной и россией.

Текст его выступления обнародовал Forbes, а "Телеграф" приводит наиболее яркие цитаты Харари.

"Украина находится на переднем крае борьбы за свободу по всему миру. Глобальный порядок, строившийся поколениями, создавший наиболее мирную и процветающую эру в истории человечества, в опасности"

"Диктаторы и разные режимы во всем мире внимательно наблюдают за происходящим. Если ему удастся, то мы будем видеть все больше "Путиных", которые будут появляться в разных частях мира"

"Фиаско Путина, на которое мы надеемся не только в интересах Украины или ее непосредственных соседей. Это в интересах каждого человека на Земле".

"Украина сейчас – это нечто вроде электростанции, которая снабжает энергией большую часть мира. Люди по всему миру смотрят на украинцев с восторгом. В то же время они извлекают собственные уроки из того, что у вас происходит".

"Россия становится слабой, изолированной, она становится марионеточным государством Китая. Что бы Китай не говорил бы о ситуации в Сибири, российском Дальнем Востоке, Центральной Азии, Таджикистане, Казахстане — Россия не сможет сопротивляться. Со всеми мечтами Путина сделать Россию великой снова — он сделает ее провинцией Китайской империи".

"Очень маловероятно, что Европа и весь мир просто вернутся к тому, как все было раньше. Я думаю, глаза европейцев – если не всех, то большинства — открылись после последних трагических событий этих трех месяцев. Особенно после трагедии в Мариуполе. Это просто перевернуло весь мир, когда он наблюдал за тем, как все развертывалось"

"Будущее всех нас во многом зависит от Украины. Надеюсь, что народы, лидеры, другие страны сделают все от них зависящее, чтобы помочь. Я надеюсь лично посетить, когда это станет возможно, свободную, процветающую и демократическую Украину"

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Как сообщалось ранее, генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе выразил мнение, что уже к осени у Украины будет достаточно сил, чтобы полностью выбить оккупантов с восточной части страны, однако до тех пор украинской армии легко не будет, а россияне местами еще будут продвигаться.