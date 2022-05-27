"Поражение путина в интересах каждого человека на Земле": историк Харари рассказал, как нападение рф на Украину влияет на весь мир
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Историк объяснил, почему война россии против Украины должна закончиться поражением путина
В четверг, 19 мая, в Украинской академии лидерства произошла встреча ее студентов и работников с израильским историком и автором книги "Человек разумный. История человечества от прошлого до будущего" Ювалем Ноем Харари. Во время встречи он зачитал лекцию, в которой рассказал о том, что будет с Украиной и россией.
Текст его выступления обнародовал Forbes, а "Телеграф" приводит наиболее яркие цитаты Харари.
- "Украина находится на переднем крае борьбы за свободу по всему миру. Глобальный порядок, строившийся поколениями, создавший наиболее мирную и процветающую эру в истории человечества, в опасности"
- "Диктаторы и разные режимы во всем мире внимательно наблюдают за происходящим. Если ему удастся, то мы будем видеть все больше "Путиных", которые будут появляться в разных частях мира"
- "Фиаско Путина, на которое мы надеемся не только в интересах Украины или ее непосредственных соседей. Это в интересах каждого человека на Земле".
- "Украина сейчас – это нечто вроде электростанции, которая снабжает энергией большую часть мира. Люди по всему миру смотрят на украинцев с восторгом. В то же время они извлекают собственные уроки из того, что у вас происходит".
- "Россия становится слабой, изолированной, она становится марионеточным государством Китая. Что бы Китай не говорил бы о ситуации в Сибири, российском Дальнем Востоке, Центральной Азии, Таджикистане, Казахстане — Россия не сможет сопротивляться. Со всеми мечтами Путина сделать Россию великой снова — он сделает ее провинцией Китайской империи".
- "Очень маловероятно, что Европа и весь мир просто вернутся к тому, как все было раньше. Я думаю, глаза европейцев – если не всех, то большинства — открылись после последних трагических событий этих трех месяцев. Особенно после трагедии в Мариуполе. Это просто перевернуло весь мир, когда он наблюдал за тем, как все развертывалось"
- "Будущее всех нас во многом зависит от Украины. Надеюсь, что народы, лидеры, другие страны сделают все от них зависящее, чтобы помочь. Я надеюсь лично посетить, когда это станет возможно, свободную, процветающую и демократическую Украину"
Как сообщалось ранее, генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе выразил мнение, что уже к осени у Украины будет достаточно сил, чтобы полностью выбить оккупантов с восточной части страны, однако до тех пор украинской армии легко не будет, а россияне местами еще будут продвигаться.