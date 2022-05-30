Сестра защитника "Азовстали" опровергла очередную ложь россиян

Никаких сведений о том, где находятся "азовцы" нет

Защитников многострадальной мариупольской "Азовстали", связь с которыми в последние дни оборвалась, не вывозили в Чечню. Эти данные – очередная дезинформация со стороны российской федерации. В настоящее время точно неизвестно, где именно находятся герои, которых раньше вывезли на территорию, оккупированную агрессором.

Об этом в понедельник, 30 мая, во время очередного пресс-брифинга заявила сестра майора Богдана Кротевича, начальника штаба первого заместителя командира полка "Азов" Сандра Кротевич. По ее словам, сейчас никто точно не знает, где находятся защитники, ведь связи с ними нет уже пару дней, но они точно не в Чечне, как об этом заявляют российские пропагандисты.

"Героев "Азовстали" не вывозили в Чечню, это дезинформация со стороны россии, больше ничего сейчас пока неизвестно ", — рассказала она.

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Также следует добавить, что накануне так называемый "министр юстиции" самопровозглашенной "ДНР" Юрий Сыроватко выступил с заявлением о том, что украинские военнослужащие, защищавшие "Азовсталь", должны быть жестоко наказаны. "Новая власть" хочет подвергнуть защитников смертной казни.

"За преступления, подобные тем, что совершались "боевиками" из Азовстали, в "республике" предусмотрена смертная казнь, но все решит "суд"", — сказал он.

Кроме того, в "Минюсте ДНР" добавили, что в настоящее время в российском плену на территории так называемой "республики" находится около 2,3 тысячи пленных из "Азовстали".

Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь боевиков на Донбассе денис пушилин заявил, что украинских военнослужащих, которые с первых дней войны с россией держали оборону украинского Мариуполя от оккупационной армии РФ и были эвакуированы на территорию Донбасса, ждет трибунал.