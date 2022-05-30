Новый посол США уже в Киеве

Дипломат официально начала работу в Украине

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, хоть в Государственном департаменте об этом не сообщали.

Об этом дипломат сообщила в своем Твиттер, а информацию также подтвердили в посольстве США.

"Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США в Киеве ради поддержки Украины", — написала она и прикрепила к сообщению фото на котором узнаются городские достопримечательности.

Сотрудники американского посольства поприветствовали новую главу дипмиссии в своем Твиттер.

"Добро пожаловать, посол Бринк", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на сайте посольства указано, что посол прибыла в Киев еще 29 мая, однако в Госдепе США об этом не сообщали.

Как сообщалось ранее, Сенат США единогласным решением утвердил Бринк на этой должности еще 19 мая.

Новый представитель Вашингтона в Украине до этого занимала пост посла в Словакии, а перед этим работала в посольствах в Сербии, в Грузии и на Кипре. Всего у нее за плечами 26 лет опыта работы в сфере дипломатии. Помимо родного английского она свободно владеет российским, сербским, грузинским и французским языками.