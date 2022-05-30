Есть "прилет": россияне дважды ударили ракетами по Одесской области

ПВО удалось отработать по одной цели

После ночного удара по Николаевской области российские оккупанты не успокоились — в предутренние часы они выпустили по Одесской области ракеты.

Согласно официальной информации, ракетных ударов было два, одну удалось сбить противовоздушной обороне.

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Вторая ракета попала в инфраструктурный объект — мост через Днестровский лиман, который не работал после предыдущих ударов. Враг попал в ту же разбитую ранее колею.

Досталось соседним домам — ударная волна от взрыва повредила несколько частных домовладений. Среди людей пострадавших нет.

Для очередной атаки на Одесчину использовали крылатую ракету типа "Х". Ее выпустил российский стратегический бомбардировщик со стороны Черного моря.

В акватории находится большая группировка войск, корабли также продолжают угрожать ракетным ударом территории Украины. Отмечено, что хоть рф и сделала громкие заявления по поводу готовности к гуманитарным коридорам, никаких движений в сторону восстановления судоходства, в частности разминирования, нет.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты стягивают войска на востоке и юге Украины — поставки исчисляются сотнями единиц. Согласно картам боевых действий, врагу приходится несладко как на Херсонщине, так и на Луганщине.