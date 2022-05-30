Враг активизировался на новом направлении, а на юге ему "дают по зубам": свежие карты боев в Украине

Оккупанты могут сосредоточиться на штурме Северодонецка

Контратака Сил обороны Украины на Херсонщине вынудила российские войска перейти к обороне. Она не поможет освободить значительную территорию в ближайшие дни, но может нарушить подготовку российских операций, заставив россию стянуть сюда силы.

Ученые из Института изучения войны (ISW) отмечают, что это также может замедлить укрепление админконтроля оккупантов над украинскими землями на юге.

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При этом на Северодонецк россия бросает максимальные силы. Исследователи считают, что враг может сменить приоритеты наступлений юго-восточнее Изюма и западнее Лимана и сосредоточиться на Северодонецке.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает наступать на юго-восток от Изюма — атаковали Богородичное, обстреляли позиции в районе Гусаровки, Большой Камышевахи, Вернополья (чуть западнее), Долгенького и Райгородка (восточнее). Эти атаки становятся все более второстепенными, считают исследователи. Их цель — поддержка наступления на Лиманском направлении. Главным для россии стало наступление на Северодонецк. Город в частичном окружении, но под украинским контролем. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем он так важен для путина. россия хочет окружить Северодонецк и Лисичанск. Отметим, что сообщается о контратаке украинских военных в Тошковке, что может помочь в отпоре российским операциям в районе Попасной.

Карта боев вокруг Северодонецка

Враг также продолжает пытаться двинуться западнее границы Луганской области, чтобы разрушить логистику украинских сил северо-восточнее Бахмута. Вокруг Авдеевки продолжаются безуспешные штурмы, на западе Донецкой области усилились обстрелы артиллерией и с воздуха, вероятно россия может возобновить наступление в районе Курахово, чтобы поддержать Запорожское направление атак.

Карта боевых действий на востоке Украины

Харьков

Враг пытается удержать позиции и обстреливает мирные города. Украинские войска застопорились в движении к границе.

Карта боевых действий вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты обороняются от украинских контратак и пытаются вернуть утраченные позиции. Освобождение Украина вела южнее Давидового Брода и восточнее Ингульца. Россияне пытаются снова вернуть контроль над Андреевкой, Белогоркой и Белой Криницей, откуда их, вероятно, выбили. На севере области идут бои в районе Высокополья, Добрянки, Кочубеевки. Враг продолжает обстрел украинских городов в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал о важности поставок в Украину вооружения с Запада, часть которого уже успешно выполняет задачи на линии фронта. В Минобороны отметили, что поставки — вопрос времени и контракты уже заключены. Также сообщается о передаче Чехией Украине техники и оружия. Сумма оценивается в десятки миллионов долларов, среди них могут быть танки.