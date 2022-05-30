Танки, БМП, пушки и, возможно, вертолеты: Чехия вскоре отправит Украине новую партию вооружений

В Чехии понимают важность постоянной помощи Украине в войне с россией.

Вслед за сообщением СМИ об отправке Польшей Украине тяжелой самоходной артиллерии о своем решении направить ВСУ дополнительное тяжелое вооружение объявили власти Чехии.

В частности, об этом в воскресенье, 29 мая, заявила в эфире чешского телевидения министр обороны Чехии Яна Чернохова.

По словам Черноховой, Чехия намерена вскоре поставить Украине вооружений на сумму от 26 до 30 миллионов долларов США.

"Крайне важно, чтобы помощь поступала постоянно", — сказала по этому поводу глава Минобороны Чехии.

Она также отметила, что с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину в конце февраля Чехия направила Украине военных грузов на сумму более 150 миллионов долларов.

Сама министр не уточнила, какое именно вооружение Прага планирует в дальнейшем передать Киеву, однако чешские СМИ пишут, что в дальнейших поставках будут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, самоходные пушки-гаубицы и, возможно, боевые вертолёты советского производства.

Как сообщалось, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что из Франции в Украину уже прибыли 155-мм САУ "Caesar", которые сразу же были направлены на фронт для отражения российского вторжения.