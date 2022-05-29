Польша отправляет в Украину тяжелую артиллерию: о чем речь

Около сотни бойцов ВСУ уже прошли необходимое обучение

Польша передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки KRAB, чтобы помочь ВСУ отбить вторжение россиян.

Об этом проинформировало "Польское радио" со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Отмечается, что речь идет о поставках сразу трех батарей, каждая из которых состоит из 6 САУ, командно-штабной машины, двух машин командиров взводов, двух транспортных и одной ремонтной машины.

САУ производятся компанией Huta Stalowa Wola. Шасси установки является аналогом южнокорейской САУ К9, производимой в Польше по лицензии, а 155-мм орудие представляет собой усовершенствованную пушку от британских артиллерийских систем AS-90.

Заявлено, что максимальная дальность стрельбы "Крабов" составляет 40 км базовым снарядом, а максимальная скорострельность может достигать шести выстрелов в минуту.

Кроме того, сообщается, что сотня украинских военных уже завершили обучение по управлению этими типами САУ.

Стоит отметить, что Польша после начала вторжения поставила Украине много тяжелого оружия, включая танки Т-72, гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град". Кроме того, ВСУ получали ракеты "воздух-воздух" к своим самолетам МиГ-29 и Су-27, дроны, переносные зенитные комплексы "Перун" и много боеприпасов.