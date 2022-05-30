Соглашения заключены: в Минобороны успокаивают по поводу поставок оружия Украине

В Минобороны Украины знают, когда будет поставляться нужное ВСУ оружие

Ввиду многочисленных сообщений от стран-партнеров Украины о передаче ВСУ различной военной помощи многие в нашей стране задаются вопросом о том, почему это вооружение и амуниция еще не поступили украинским защитникам. В украинском Минобороны успокаивают: процесс идет, однако он длительный и требует определенного времени.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в воскресенье, 29 мая, в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские власти заключили все возможные соглашения на поставку оружия, однако на их выполнение требуется время.

"Это очень отличается от того, как мы, скажем, что-нибудь покупаем в магазине. Практически все соглашения заключены", — подчеркнула замминистра обороны.

При этом Маляр добавила, что в Минобороны понимают, с какой ритмичностью и когда будет поставляться оружие.

"Но для того чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно еще определенное время", — добавила она.

Как сообщалось, 29 мая в СМИ появились сообщения об отправке Польшей Украине тяжелой самоходной артиллерии.

Также о своем решении направить ВСУ дополнительное тяжелое вооружение объявили власти Чехии.