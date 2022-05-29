Битва за Северодонецк: что россия получит от захвата города (фото, карта)

Бой за город со стотысячным населением, промышленный центр, для москвы важен морально

Россияне бросили серьезные средства на битву за Северодонецк, но вне зависимости от ее итога это станет началом кульминации российского вторжения, что даст возможность переломить ход Силам обороны Украины и начать контрнаступление.

Такое мнение высказали исследователи Института изучения войны (ISW). Они отметили, что для Северодонецка у кровавого диктатора владимира путина отведено особое место — если его захватят это позволит пропагандистам говорить о захвате всей территории Луганской области. Аналитики отмечают, что войска рф атакуют Северодонецк, но окружения нет и это самый серьезный вызов для украинских военных после осады "Азовстали".

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Если Северодонецк падет — это будет серьезное тактическое поражение для Украины. Но такой вариант — не очевидный итог и благодаря масштабному сопротивлению украинских военных, россияне могут застопориться.

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Зачем россии Северодонецк

Кроме вышеупомянутого фона для заявления о контроле над Луганской областью, экономических либо других выгод нет. Российские войска нещадно обстреливают город — во многом от него остались руины.

Северодонецк разрушен

Взятие россией этого города на Луганщине позволит рф создать линию логистики для продвижения на запад. При этом на захват города россия бросила столько мощи и теряет ее в боях, что не сможет быстро восполнить запасы.

На Донетчине у россиян прогресс ограничен. Захват Северодонецка может сыграть на руку группировке российских войск в этой части только если станет импульсом, но исследователи считают, что стягивание сил для битвы за Северодонецк может прекратить другие крупные наступательные операции.

Попытка окружить украинских военных в Северодонецке

Ранее эксперты уже высказывали мнение, что вне зависимости от успеха россиян в окрестностях Северодонецка, именно после этой части битвы россия попробует договориться с Украиной.

Также еще одним важным городом в военном противостоянии россии остается Лиман. Бои за него продолжаются, ведь он открывает путь для форсирования Северского Донца и дает другие преимущества в битве за Донбасс.

При этом полный отход украинских воинов с территории Луганщины не даст стратегического преимущества. Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий Северодонецк не окружен полностью, а на юге ВСУ удалось контратаковать врага.