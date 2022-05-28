Бои за Донбасс: в Минобороны опровергли хвастовство россиян

В населенном пункте идет ожесточенный бой за российскими агрессорами

Город Лиман Донецкой области, за который уже несколько дней ведутся горячие сражения с оккупационной армией, не перешел под контроль россии. Украинцы противостоят врагу и держат оборону, поэтому говорить о "взятии города" оккупантами на данный момент некорректно.

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Карта с пометкой временно оккупированого города в Донецкой области

Об этом в субботу, 28 мая, в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Однозначно можно сказать: ситуация сложная, но Вооруженные силы Украины дают отпор", — отметила украинская чиновница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 93-й день мощного противостояния Вооруженных сил Украины захватчикам рф, в разведке Минобороны Великобритании удалось установить, что уже в ближайшие дни оккупационная армия российской федерации планирует сделать приоритетом форсирование реки Северский Донец в области. В "свежем" разведывательном обзоре отмечают, что эти действия противника могут являться очередной операцией врага по подготовке к следующему этапу наступления на Донбасс.