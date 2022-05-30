Центр города серьезно разрушен: россияне ударили по городу на Николаевщине
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Оккупанты ударили ракетами по центру Нового Буга
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города на юге Украины, однако если раньше в основном их целью был Николаев, то теперь они ударили по расположенному дальше от линии фронта на Николаевщине городу — Новому Бугу.
Об этом в ночь на понедельник, 29 мая, сообщает Новобужский городской совет в своем телеграм-канале.
"Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города получила значительные разрушения", — говорится в сообщении горсовета.
Более точной информации о нанесенном ударе, а также его последствиях, власти города не сообщили, добавив, что данная информация уточняется.
Также региональные СМИ сообщают, что с началом ночью российские войска с оккупированных территорий обстреливают Николаевскую область из РСЗО, а около 2:00 ночи понедельника в самом Николаеве прогремели сильные взрывы.
Новый Буг — город в Николаевской области с населением 15 тысяч человек (до начала широкомасштабного вторжения рф), входит в Баштанский район.
Он находится в 97 км на север от областного центра и в 78 км от другого близлежащего крупного города — Кривого Рога Днепропетровской области.
По какой причине россияне решили ударить ракетами по находящемуся достаточно далеко от линии фронта городу — остается загадкой.
Между тем ранее глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил, что 29 мая ВСУ провели успешную атаку на юг от Кривого Рога.