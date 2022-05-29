Оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве, есть пострадавшие (видео)

Николаевцев продолжают терроризировать обстрелами

Утром в воскресенье, 29 мая, российские военные провели обстрел жилых районов Николаева, в результате чего над городом поднялись клубы черного дыма и пострадали мирные люди.

Об этом на своем канале проинформировал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Стоит заметить, что примерно в 08:30 в Николаеве услышали взрывы, похожие на разрывы кассетных снарядов, а также артиллерийские стрельбы, после чего в городе и области начались взрывы сильнее, — тревога при этом не была объявлена.

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После обстрела жилых районов Николаева поднялось много дыма, по словам мэра пострадали люди.

Стоит заметить, что в последние дни обстановка в Николаеве накалилась, и участились обстрелы города, — днем ранее, 28 мая, утро там тоже началось с обстрелов жилых районов, и тоже не обошлось без пострадавших.

Всего за день 28 мая вследствие российской агрессии в Николаеве пострадали 32 человека, сообщает глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева. По последним данным, в больницах Николаева находится 258 пострадавших мирных жителей.

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне серьезно ударили по предприятию в Кривом Роге.