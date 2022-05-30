россия перебрасывает резервы в трех областях Украины: подробности и карта

Некоторая из замеченной техники — устаревшая

Пока российские коллаборанты мечутся в попытках укрепить свою власть на территории Херсонской области, украинские военные провели ряд контратак на севере региона.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что к Херсону враг стянул технику.

Речь идет о примерно 120 единицах вооружения — танки Т-62 и БМП-2. Танковые позиции накапливают в районе Новой Каховки и Степановки. При этом украинские подразделения продолжают наступать на врага.

Новая Каховка и Степановка на карте области

Отметим, что враг пытается разведать и атаковать позиции украинских военных с вертолётов Ми-8 и беспилотника "Орлан". Последний успешно ликвидировали, как и 67 врагов, 6 танков Т-62, 2 РСЗО "Град", 3 САУ, 3 бронемашины и 13 авто. Уничтожен один из командных пунктов и центр управления БПЛА.

Усиливается напряжение и в другой части оккупированного юга, сообщает Генштаб, где в сторону Васильевки из Мелитополя на 120 единиц усилили группировку врага на Запорожском направлении. Отметим, что россияне подключили законсервированные резервы и везут с рф и из Крыма новую старую технику.

Васильевка почти на краю оккупации в Запорожской области

Враг пытается стянуть силы и на востоке. В Харьковской области кроме вертолётной эскадрильи Ка-52 возле Изюма, оккупанты переместили в захваченные районы более 250 единиц вооружения и военной техники. Чтобы убыстрить процесс, они восстановили железнодорожный мост около Купянска.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий, главной целью на востоке стал Северодонецк. При этом в рядах противника намечается раскол — сообщается о конфликтах и перестрелках между российскими солдатами и боевиками из ОРДЛО, которых мобилизировали почти что с улиц.