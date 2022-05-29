Насильно мобилизованные в ОРДЛО начали стрелять по войсками рф: подробности

В оккупационной армии дела идут совсем не гладко

Между российскими оккупантами и мобилизированными из т.н "лднр" участились случаи перестрелок.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал глава Одесской ОГА Максим Марченко.

"Пожалуй, им (мобилизированным в ОРДЛО, — ред.) не очень хочется становиться пушечным мясом, которое пускают вперед во время штурмов наших позиций", — сказал Марченко.

Он также напомнил, что во время вторжения в Украину оккупационная армия потеряла более 30 тысяч солдат, но отметил, что это не предел и россияне и далее будут терять войска до тех пор, пока ни одного из них не останется на территории нашей страны.

Также глава ОГА отметил, что 29 мая обстрелов Одессы и области оккупанты не совершали.

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Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявлял, что россияне пытаются доукомплектовать свои разбитые подразделения за счет мобилизации на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, он убежден, что вскоре мобилизация будет ждать и жителей оккупированного Крыма.

Однако в рядах наемников из ОРДЛО тоже не все ладно, так недавно группа боевиков из т.н. "днр" заявила, что отказывается воевать, поскольку их отправляют на территорию т.н. "лнр".