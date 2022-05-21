Укр

После мобилизации в ОРДЛО путин возьмется за Крым? Что рассказал Арестович

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Арестович говорит, что на оккупированном Донбассе продлили призывной возраст до 65 лет Новость обновлена 21 мая 2022, 06:06
Арестович говорит, что на оккупированном Донбассе продлили призывной возраст до 65 лет

Отправка жителей оккупированных территорий на войну — трагедия, считает эксперт

Россияне пытаются доукомплектовать разбитые подразделения своей армии людьми с оккупированного Донбасса, а также Крыма. Последних официально пока не призывали, но, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, скрытная проверка уже началась.

Об этом эксперт сообщил во время эфира с Юрией Латуниной, передает "Телеграф".

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Арестович говорит, что людей с неподконтрольных Украине территорий очень активно привлекают к участию в войне. В том же ОРДЛО готовится третья волна мобилизации — с 1 июня.

"Они увеличили призывной возраст до 65 лет, впервые женщин начинают мобилизировать, — рассказывает он. — Это трагедия, потому что это граждане Украины, как бы они к нам не относились".

Женщин на оккупированном Донбассе пока не "швыряют" в пекло войны бездумно. Мобилизировать хотят именно что представительниц нужных профессией — радисток, санитарок, врачей и т.п. Однако это лишь значит, что количество погибших украинцев с территории ОРДЛО только увеличится.

"Попытка мобилизации в Крыму тоже готовится, но пока скрытно", — добавляет Алексей Арестович.

По его информации, сейчас проводится дополнительная проверка личного состава и тому подобное. Такие меры безопасности применяются потому, что крымчане считаются менее благонадежными, а еще их боятся.

Все потому, объясняет военный эксперт, что в 2014 году Крым был захвачен слишком быстро, однако его готовили к этому много лет подряд. И все же судьба, к которой россия привела жителей полуострова — частичный террор, больше прав для россиян или же "кадыровцев" — все это не слишком подкупило изначально оставшихся в АРК людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сложно ли, по мнению Арестовича, провести военное освобождения Крыма и Донбасса. Самым главным в этом остается цена вопроса, которую Украина готова заплатить.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Война #Донбасс #Алексей Арестович #ОРДЛО