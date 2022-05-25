На Донбассе боевики "днр" взбунтовались и отказались воевать за "лнр" (видео)

Боевикам из Донецкой области не понравилось, что их отправляют в Луганскую

Мобилизированные россиянами члены незаконных вооруженных формирований т.н. "днр" подняли бунт против военного руководства в связи с тем, что их отправили воевать на стороне т.н. "лнр".

Кадрами их обращения поделился журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале.

Мужчина на видео говорит, что их подразделения отказываются отправляться на убой в качестве пушечного мяса в "чужую республику". По его словам, у него есть информация о том, что их уже якобы причислили к некому "казачьему формированию" в качестве добровольцев и хотят отправить в Луганскую область.

Кроме того, мужчина пожаловался, что их призвали в обход "законодательства днр" и даже не провели медкомиссию.

Также он отметил, что около 70% состава его подразделения не могут продолжать службу физически из-за ранений и увечий, а 90% из них вообще не знало, что такое война. Что не помешало бросить их в бой на передовую.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявлял, что россияне пытаются доукомплектовать свои разбитые подразделения за счет мобилизации на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, он убежден, что вскоре мобилизация будет ждать и жителей оккупированного Крыма.