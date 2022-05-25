На Донбасі бойовики "днр" збунтувалися і відмовилися воювати за "лнр" (відео)

Бойовикам із Донецької області не сподобалося, що їх відправляють у Луганську

Мобілізовані росіянами члени незаконних озброєних формувань т.зв. "днр" підняли бунт проти військового керівництва у зв’язку з тим, що їх відправили воювати на боці т.зв. "лнр".

Кадрами їхнього звернення поділився журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

Чоловік на відео каже, що їхні підрозділи відмовляються вирушати на забій як гарматне м’ясо до "чужої республіки". За його словами, він має інформацію про те, що їх уже нібито зарахували до якогось "козачого формування" як добровольців і хочуть відправити до Луганської області.

Крім того, чоловік поскаржився, що їх призвали в обхід "законодавства днр" і навіть не провели медкомісію.

Також він зазначив, що близько 70% складу його підрозділу не можуть продовжувати службу фізично через поранення та каліцтва, а 90% із них взагалі не знали, що таке війна. Що не завадило кинути їх у бій на передову.

Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович заявляв, що росіяни намагаються доукомплектувати свої розбиті підрозділи шляхом мобілізації на окупованих територіях Донбасу. Крім того, він переконаний, що незабаром мобілізація чекатиме і на жителів окупованого Криму.