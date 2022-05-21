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Після мобілізації до ОРДЛО путін візьметься за Крим? Що розповів Арестович

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Арестович каже, що на окупованому Донбасі продовжили призовний вік до 65 років Новина оновлена 21 травня 2022, 06:06
Арестович каже, що на окупованому Донбасі продовжили призовний вік до 65 років

Надсилання жителів окупованих територій на війну — трагедія, вважає експерт

Росіяни намагаються доукомплектувати розбиті підрозділи своєї армії людьми з окупованого Донбасу та Криму. Останніх офіційно поки не закликали, але, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, таємна перевірка вже почалася.

Про це експерт повідомив під час ефіру з Юрією Латуніною, передає "Телеграф".

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Арестович каже, що людей із непідконтрольних Україні територій дуже активно залучають до участі у війні. У тому ж ОРДЛО готується третя хвиля мобілізації — із 1 червня.

"Вони збільшили призовний вік до 65 років, вперше жінок починають мобілізувати, — розповідає він. — Це трагедія, бо це громадяни України, як би вони до нас не ставилися".

Жінок на окупованому Донбасі поки не "кидають" у пекло війни бездумно. Мобілізувати хочуть саме представниць потрібних професій — радисток, санітарок, лікарок тощо. Однак це лише означає, що кількість загиблих українців із території ОРДЛО лише збільшиться.

"Спроба мобілізації в Криму теж готується, але поки що потайки", — додає Олексій Арестович.

За його інформацією, наразі проводиться додаткова перевірка особового складу тощо. Такі заходи безпеки застосовуються тому, що кримчани вважаються менш благонадійними, а ще їх бояться.

Все тому, пояснює військовий експерт, що у 2014 році Крим був захоплений надто швидко, проте його готували до цього багато років поспіль. І все ж доля, яку росія "подарувала" жителям півострова — частковий терор, більше прав для росіян або ж "кадировців" — все це не надто підкупило людей, що залишилися в АРК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи складно, на думку Арестовича, провести військове визволення Криму та Донбасу. Найголовнішим у цьому залишається ціна питання, яке Україна готова заплатити.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Війна #Донбас #Олексій Арестович #ОРДЛО