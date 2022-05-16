Український аналітик, експерт у політиці Енріке Менендес спеціально для "Телеграфу" відкрив правду про насильницьку мобілізацію українців з окупованого Донбасу

Пішли нові "мобілізаційні" новини з так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаю, що незадовго до російського вторгнення, 19 лютого, глави псевдореспублік Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали "укази" про загальну мобілізацію.

Забирали, хапаючи навіть на вулиці, багатьох чоловіків віком від 18 до 55 років. За рідкісним виключенням.

А зараз, як повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова, там планують примусово мобілізувати навіть жінок.

При цьому я розділяв би росію та її мобілізаційні можливості – і те, що відбувається в ОРДЛО.

Остання насильницька мобілізація проводиться саме "владою" "Л-ДНР". Суть у тому, що роками ті гроші, які росія виділяла на "збройні сили" "ДНР" і "ЛНР" (так звані 1 і 2 Армійські корпуси), стабільно розкрадалися. На папері чисельність "республіканських" збройних сил була набагато більшою, ніж виявилася на практиці.

І коли російське командування дало вказівку цим силам масово брати участь у так званій "військовій спецоперації", виявилося, що їх явно недостатньо і їхня боєздатність значно нижча за заявлену.

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У результаті довелося залучати всіх підряд, включаючи людей, не пристосованих для військових дій. Багато моїх знайомих у Донецьку потрапили під таку насильницьку мобілізацію. Коли люди, які не просто мають досвіду, але й зовсім не мають бажання воювати проти України – опинилися на фронті. І деякі мої знайомі навіть загинули під час бойових дій.

Звичайно, я вважаю це злочином, зокрема проти Донбасу. Тому що в такий спосіб знищується його людський капітал. Людей женуть, як "гарматне м’ясо", на бійню. Як правило, під дулами автоматів.

На жаль, Україна як держава ніяк не може вплинути на те, що відбувається. На це могла б вплинути рф, але вона в цьому не зацікавлена. Кремлю і російського "гарматного м’яса" не шкода, а вже ДНРівського та ЛНРівського – тим паче.

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Щодо масової мобілізації ще й жінок – я маю сумнів. Але в мережі вже доступні відео, що з Луганської, що з Донецької областей – з тимчасово окупованих територій, де жінки об’єднуються, намагаються самоорганізуватися – і з’ясувати, де їхні чоловіки.

Моя знайома у Донецьку дізналася, що її мобілізований чоловік (викладач університету) живий – від інших людей. Бо не має зв’язку з ним вже кілька тижнів. І навіть не знає, де він знаходиться.

В рф акції протесту масовими не будуть, бо немає примусової мобілізації. А от у "ДНР" та "ЛНР" жінки мають потенціал висловити якесь невдоволення цим процесом. І цим побічно допомогти нам.