Насильно мобілізовані в ОРДЛО почали стріляти по військах рф: подробиці

В окупаційній армії справи йдуть зовсім не гладко

Між російськими окупантами та мобілізованими з т.зв. "лднр" почастішали випадки перестрілок.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні розповів голова Одеської ОДА Максим Марченко.

"Мабуть, їм (мобілізованим до ОРДЛО, — ред.) не дуже хочеться ставати гарматним м’ясом, яке пускають уперед під час штурмів наших позицій", — сказав Марченко.

Він також нагадав, що під час вторгнення в Україну окупаційна армія втратила понад 30 тисяч солдатів, але зазначив, що це не межа і росіяни й надалі втрачатимуть війська доти, доки жодного з них не залишиться на території нашої країни.

Також голова ОДА зазначив, що 29 травня обстрілів Одеси та області окупанти не робили.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Бойовики "Л/ДНР" женуть людей на бійню під дулами автоматів Український аналітик, експерт у політиці Енріке Менендес спеціально для "Телеграфу" відкрив правду про насильницьку мобілізацію українців з окупованого Донбасу

Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович заявляв, що росіяни намагаються доукомплектувати свої розбиті підрозділи шляхом мобілізації на окупованих територіях Донбасу. Крім того, він переконаний, що незабаром мобілізація чекатиме і на жителів окупованого Криму.

Однак у лавах найманців з ОРДЛО теж не все гаразд, так нещодавно група бойовиків із т.зв. "ДНР" заявила, що відмовляється воювати, оскільки їх відправляють на територію т.зв. "ЛНР".