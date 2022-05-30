Оккупанты испугались: выяснились детали взрыва в Мелитополе

Есть несколько пострадавших, в числе которых — племянница известного предателя

Взрыв, который утром 30 мая прогремел в центре Мелитополя, действительно был направлен против коллаборантов, — местные жители утверждают, что среди прочих пострадала племянница "губернатора" оккупационной "власти" Евгения Балицкого Евгения Зайцева.

Об этом пишет региональное издание "РИА Мелитополь".

По предварительным (и пока неподтвержденным) данным, всего пострадали три человека, — две женщины и юноша. Одна из пострадавших Евгения Зайцева, дочь Олега Балицкого, который является братом бывшего нардепа-предателя Евгения Балицкого.

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Именно Зайцеву, по данным местных СМИ, несут на носилках после взрыва на фото:

Говорят, что женщина на фото, - племянница Балицкого

Оккупанты оцепили центральную площадь, на которой находится дом культуры, в котором захватчики устроили свою "администрацию", в районе слышно громкие сирены, ездит военная техника рф.

Российские пропагандисты утверждают, что взорвался припаркованный у площади Mercedes.

"Администрация" российских оккупантов на площади Победы в Мелитополе

На месте событий работают российские военные, их "полиция" и росгвардия, среди прочего они изучают пакет на тротуаре. Судя по количеству шумихи и техники, местные жители предполагают, что оккупанты испугались.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские партизаны совершили покушение на другого известного предателя и подорвали подъезд дома "мэра" Энергодара.