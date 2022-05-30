Порошенко обратился к Зеленскому из-за запрета выезжать из Украины: что сказал

Политик направляется на конгресс и саммит ЕНП

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которому дважды отказали в выезде из страны, обратился к действующему лидеру Владимиру Зеленскому и призвал отпустить его в Роттердам. Лидер партии "Европейская Солидарность" подчеркнул, что имеет все необходимые документы для пересечения границы.

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Об этом в понедельник, 30 мая. Порошенко написал на своей странице в соцсети.

В своем обращении он рассказал о приглашении на Конгресс и Саммит Европейской народной партии, а также выразил надежду, что в этот раз его все-таки выпустят из страны.

"После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ (план действий по членству — ред. редакцией) на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам. Именно там будут формироваться решения, среди прочего, и о перспективах усиления санкционного режима против россии, и о механизме послевоенного восстановления Украины, и о возможности предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе на заседании Европейского Совета в конце июня", — говорится в тексте публикации.

Также лидер "Евросолидарности" уверяет, что имеет на руках абсолютно все документы для выезда из Украины: приглашение от президента Европейской народной партии и командировочный документ, подписанный председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 мая экспрезидент Петр Порошенко прибыл совместно с пятью гражданами в сопровождении в пункт пропуска "Рава-Русская" Львовской области. К моменту прохождения таможенного контроля оказалось, что документы, которые предоставил политик, не считываются аппаратурой. Работники таможни отказали лидеру партии "ЕС" и его окружению выезжать из Украины. На следующий день Порошенко во второй раз попытался пересечь границу, однако снова получил отказ. После чего члены его партии обвинили действующую власть в сговоре и назвали это "позорной историей".