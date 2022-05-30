Порошенко звернувся до Зеленського через заборону виїжджати з України: що сказав

Політик прямує на конгрес та саміт ЄНП

Колишній президент України Петро Порошенко, якому двічі відмовили у виїзді з країни, звернувся до чинного лідера Володимира Зеленського та закликав випустити його до Роттердама. Лідер партії "Європейська Солідарність" наголосив, що має всі необхідні документи для перетину кордону.

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Про це у понеділок, 30 травня, Порошенко написав на своїй сторінці в соцмережі.

У своєму зверненні він розповів про запрошення на Конгрес і Саміт Європейської народної партії, а також висловив сподівання, що цього разу його все ж випустять з країни.

"Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ (план дій по членству — ред. редакцією) на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду в Роттердам. Саме там формуватимуться рішення, серед іншого, і про перспективи посилення санкційного режиму проти росії, і про механізм повоєнного відновлення України, і про можливість надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня", — йдеться в тексті публікації.

Також лідер "Євросолідарності" запевняє, що має на руках абсолютно всі документи для виїзду з України: запрошення від президента Європейської народної партії та документ про відрядження, підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 27 травня експрезидент Петро Порошенко прибув спільно з п'ятьма громадянами у супроводі до пункту пропуску "Рава-Руська", що у Львівській області. На момент проходження митного контролю виявилося, що документи, які надав політик, не зчитуються апаратурою. Тож працівники митниці відмовили лідеру партії "ЄС" та його оточенню виїжджати з України. Наступного дня Порошенко вдруге спробував перетнути кордон, проте знову отримав відмову. Після чого члени його партії звинуватили чинну владу у змові та назвали інцидент "ганебною історією.