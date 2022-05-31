Эскадрилья "Аллигаторов" под Изюмом поредела: видео боя ВСУ против Ка-52

Оккупанты потеряли ценную "птичку"

Во вторник, 31 мая, на 97-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 на Изюмском направлении.

Об этом сообщило Оперативное командование "Схід" на своей странице в Facebook. Пресс-служба командования сухопутных войск также прикрепила видео боя против двух Ка-52, один из которых больше никогда не будет летать над украинской землей.

Буквально в понедельник, 30 мая, Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А во вторник благодаря работе подразделения мобильной огневой группы зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный Яр данная эскадрилья немного поредела. Сообщается, что боец ВСУ с помозью ПЗРК "Игла" сбил "птичку", стоимость которой оценивается в 15 млн долларов. К слову, данные о подбитом "Аллигатора" подтвердила разведка.

"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла", — рассказал военнослужащий бригады Иван.

Ранее сообщалось, что в конце апреля украинские защитники сбили "командирский" вертолет оккупантов.

Напомним, в сети появилось видео героического прорыва украинских вертолетов в окруженный Мариуполь.