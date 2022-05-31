Появилось видео прорыва украинских вертолетов в окруженный Мариуполь

Несколько героических вылетов наших пилотов завершились трагически

За время пока украинские военные находились на заводе "Азовсталь" в Мариуполе разведка Минобороны провела несколько спецопераций, в ходе которых доставила нашим воинам запасы пищи и воды, а также эвакуировала раненых.

Видео того, как это происходило опубликовал Телеграм-канал Днепр Оперативный. Съемки, показанных на нем кадров, датированы мартом 2022 года.

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Так, на ролике показано, как украинские вертолеты летали в Мариуполь к нашим военным. Об этих операциях редко говорили, кроме того, что несколько вылетов завершились трагически, но, по меньшей мере, несколько рейсов были удачными — в Мариуполь доставили оружие, медикаменты и еду, а забрали раненых.

"В общей сложности было 7 таких миссий. Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение (для защитников "Азовстали"). Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили. Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов", — делился подробностями спецоперации начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов.

Напомним, что об этой операции также говорил первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Белецкий. Тогда он отметил, что таких операций в мировой истории не проводилось, когда летчики залетали на сотню километров из-за угроз враждебной ПВО и истребителей.