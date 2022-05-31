З’явилося відео прориву українських вертольотів до оточеного Маріуполя

Декілька героїчних вильотів наших пілотів завершилися трагічно

За час, поки українські військові перебували на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, розвідка Міноборони провела кілька спецоперацій, у ході яких доставила нашим воїнам запаси їжі та води, а також евакуювала поранених.

Відео того, як це відбувалося, опублікував Телеграм-канал Дніпро Оперативний. Зйомки на ньому кадрів датовані березнем 2022 року.

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Так, на ролику показано, як українські вертольоти літали до Маріуполя до наших військових. Про ці операції рідко говорили, крім того, що кілька вильотів завершилися трагічно, але щонайменше кілька рейсів були вдалими — до Маріуполя доставили зброю, медикаменти та їжу, а забрали поранених.

"Загалом було 7 таких місій. Щоразу гелікоптери успішно доставляли необхідне поповнення (для захисників "Азовсталі"). Але під час п’ятої та сьомої місії два вертольоти збили. Також було знищено ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих вертольотів", — ділився подробицями спецоперації начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.

Нагадаємо, що про цю операцію також говорив перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький. Тоді він зазначив, що таких операцій у світовій історії не проводилося, коли льотчики залітали на сотню кілометрів через загрози ворожій ППО та винищувачам.