Відправляли 16 гелікоптерів: стали відомі деталі унікальної операції для допомоги "Азовсталі"

На жаль, дві місії були зірвані через обстріли з боку російських окупантів

Під час перебування українських військових на маріупольському заводі "Азовсталь", де зараз підриваються російські окупанти, розвідка Міноборони здійснила декілька спецоперацій, під час яких доставляла нашим воїнам запаси їжі та води, а також підкріплення.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

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За його словами, було 7 спеціальних місій, які розробили фахівці української розвідки. На "Азовсталь" у їх ході літали 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою. Одним з них було доставлено на територію підприємства підмогу з 72 бійців полку "Азов".

"Кожного разу гелікоптери успішно доставляли необхідне поповнення (для захисників "Азовсталі" – ред.). Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили (на зворотному шляху – ред.). Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", — повідомив Буданов.

Голова розвідки також додав, що під час однієї з місій на "Азовсталь" летіли одразу два гелікоптери з їжею, водою, медикаментами та боєприпасами. А під час ще однієї місії таких літаків було одразу чотири.

При цьому Буданов відмовився говорити про те, коли ці польоти здійснювалися та скільки українських військових під час них загинули.

Нагадаємо, що про цю операцію також говорив перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький. Тоді він зазначив, що таких операцій у світовій історії не проводили, коли льотчики залітали на сотню кілометрів за загрози ворожої ППО та винищувачів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з маріупольського заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати сотні українських військовослужбовців, з яких десятки мали поранення різного ступеню важкості. Наших воїнів вивезли на непідконтрольну Україні територію, однак влада обіцяє обміняти їх на російських полонених і таким чином врятувати.