Украина получила первые вертолеты из США: о чем речь

Всего должно быть передано 11 вертолетов

США передали Украине три многоцелевых военно-транспортных вертолета Ми-17 (экспортная версия Ми-8), которые ранее планировалось передать правительству Афганистана для борьбы с Талибаном.

Об этом проинформировал журналист издания Foreign Policy Джек Детч в Твиттер.

По его информации это первые из 11 запланированных к поставке вертолетов Ми-17 и Ми-8, которые передаются Украине в рамках нового пакета военной помощи США в 800 миллионов долларов.

Вертолеты находятся в хорошем состоянии, позволяющем сразу же задействовать их для выполнения боевых задач.

Кроме того Детч написал, что из обещанных США 209 тысяч снарядов к 155-мм гаубицам, Украина уже получила около 60% от всего количества.

Стоит отметить, что ранее США передали Украине 90 гаубиц М-777, а по словам Детча, более 70 из них уже участвуют в боях. Он указал, что в Пентагоне говорят, что поставленные орудия уже показали высокую эффективность.

Как сообщалось ранее, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужны украинских военных.

"Телеграф" пообщался с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом, который рассказал, что это значит для Украины и россии.