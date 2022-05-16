Україна отримала перші гелікоптери зі США: про що йдеться

Усього має бути передано 11 вертольотів

США передали Україні три багатоцільові військово-транспортні вертольоти Мі-17 (експортна версія Мі-8), які раніше планувалося передати уряду Афганістану для боротьби з Талібаном.

Про це поінформував журналіст видання Foreign Policy Джек Детч у Твіттері.

За його інформацією, це перші з 11 запланованих до постачання вертольотів Мі-17 і Мі-8, які передаються Україні в рамках нового пакету військової допомоги США в 800 мільйонів доларів.

Гелікоптери знаходяться в хорошому стані, що дозволяє відразу ж залучити їх для виконання бойових завдань.

Крім того, Детч написав, що з обіцяних США 209 тисяч снарядів до 155-мм гаубиць, Україна вже отримала близько 60% від усієї кількості.

Варто зазначити, що раніше США передали Україні 90 гаубиць М-777, а за словами Детча, понад 70 із них уже беруть участь у боях. Він зазначив, що у Пентагоні кажуть, що поставлені гармати вже показали високу ефективність.

Як повідомлялося раніше, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потрібні українські військові.

"Телеграф" поспілкувався з ветераном зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом Василем Богданом, який розповів, що це означає для України та росії.