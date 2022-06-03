На заправках стрімко дорожчає автогаз: які зараз ціни

Найвищий цінник на скраплений газ на цей час на АЗС "Нефтек"

В Україні на фоні дефіциту пального вже суттєво виросла ціна на бензин та дизель, а тепер на мережах АЗС почав дорожчати ще й скраплений газ. За тиждень середня ціна зросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

Такі дані щоденного моніторингу роздрібного ринку у п'ятницю, 3 червня, оприлюднила Консалтингова група "А-95". Зазначається, що ціни на автогаз досліджувалися у період з 27 травня по 3 червня.

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Зазначається, на станціях UPG скраплений газ подорожчав найбільше — на 3 грн/л, при цьому цінник на нього далеко не найвищий і складає 37,00 грн/л.

При цьому на заправках ОККО і WOG автогаз зріс у ціні на 2,01 грн/л і 0,98 грн/л — тепер ціна 42,00 і 41,98 грн/л відповідно.

Мережі автозаправних комплексів "Автотранс" та SOCAR підвищила ціну на 1 грн/л — до 40,98 та 41,98 грн/л.

А у мережах "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек", "Катрал" та інших автогаз подорожчав на 0,25-2,5 грн/л.

Як змінилися ціни на автогаз з 27 травня по 3 червня

Середні ціни на автогаз в Україні

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