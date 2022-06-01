Дефіциту пального кінець? Експерт відповів, що поліпшилось і коли стане ще краще

Імпортерів бензину все ще не вистачає, а от з дизелем ситуація значно краща

В Україні частково вдалося владнати проблему постачанням пального, зокрема суттєво збільшити кількість імпортерів дизелю та зрідженого газу. При цьому ситуація з постачальниками бензину все ще залишається складною.

Як передає "Авто24", про це на брифінгу у Києві повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зазначив, що кількість імпортерів деяких видів пального зросла майже вдвічі у порівнянні з початком травня.

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"Кількість декларантів дизпалива зросла майже вдвічі у порівнянні з початком місяця. Якщо тоді імпортувало приблизно 30 компаній, то останніми днями їх стабільно понад 50, а рекордне 56. По газу на початку місяця було в середньому 20 імпортерів, зараз – майже 40", – заявив Куюн.

При цьому він додав, що імпортерів бензину Україні все ще не вистачає — всього станом на зараз є 21 компанія, однак і це вже вдвічі більше, ніж було на початку травня.

За словами директора консалтингової групи "А-95", активізувати імпортерів палива вдалося після скасування державного регулювання цін. За його словами, саме держрегулювання зупиняло багато компаній закуповувати паливо самостійно, адже закупівельна вартість була вищою за ту, на яку розраховував Кабмін.

Про заплановані обсяги постачання палива говорити ще рано — експерт каже, що це може статися у липні цього року. Прогнози щодо бензину неоднозначні, адже європейська інфраструктура більше орієнтована на імпорт дизелю, а найближчі сусіди України зараз забезпечують внутрішній попит.

"Радіус пошуку бензину невпинно зростає. У травні він почав надходити з Бельгії. Зараз рано говорити про конфігурацію ринку, пошук триватиме, він уже охоплює всю Європу, швидше за все, доведеться везти здалеку, у тому числі і з регіону АRА", – резюмував Куюн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, експерт назвав причину захмарних цінників на пальне на заправках і розповів, чому ситуація може погіршитися.