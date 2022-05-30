Це далеко не фінал: експерт назвав причину захмарних цінників на пальне на заправках

Люди самі створюють ажіотаж з пальним, через що його і не вистачає, каже експерт

В Україні на фоні дефіциту палива на заправках спостерігаються величезні черги з охочих придбати бодай 10 літрів. Саме через такий ажіотажний попит суттєво виросла ціна на бензин та дизель.

Таку думку висловив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі Радіо НВ. Він додав, що саме тому й не вдається так швидко ліквідувати дефіцит бензину та дизелю.

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"Коли складаємо прогнозний баланс, усе одно не розраховуємо на такий ажіотаж. Якщо просумувати все, що постачають до Києва, то це не дуже відрізняється від довоєнного рівня. Тобто пального везуть багато, але таке враження, що воно йде в суху землю, тому що люди… Ми бачимо, цей приватний транспорт — і кожна машина з каністрою. І саме через це не вдається так швидко ліквідувати той дефіцит", — пояснив експерт.

Куюн зазначив, що українці у гонитві хоча б за 10 літрами до повного бака стоять у величезних чергах, хоча у них може зовсім не бути критичної потреби у тому пальному. Експерт каже, що часто люди роблять це через страх.

Щодо цін, то за словами Куюна, ціна у 40-45 гривень на бензин, дизель, яка була до скасування державного регулювання, була б справедливою за умови стабільного ринку.

"Зараз вона 52, 58, 60 грн за літр бачимо у ключових мережах. Це вже реакція на високий попит і я не знаю, можливо, це — не кінцевий рівень, можливо вона буде ще вища для того, щоб і надалі намагатися побороти цей ажіотажний попит", — розповів Куюн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на думку деяких експертів, ціни на бензин в Україні зовсім скоро можуть почати знижуватися.